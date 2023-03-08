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Dolar/TL, 18,94 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,9350 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 10:49, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 10:50
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Dolar/TL, 18,94 seviyesinden işlem görüyor

Dün, en düşük 18,8561 ve en yüksek 18,9835 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9235'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,9600'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 22,3960'tan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 4'ün üzerine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 16 yılın ardından ilk kez yüzde 5'i aştı. Öte yandan, 5 yıllık tahvil faizi 1981'den bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin 100 baz puan üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmeler doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, dolar endeksi dün yüzde 1,2 değer kazanarak 105,6 seviyesine yükseldi. Yeni günde de yükselişini sürdüren dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 105,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0540 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini ifade etti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme ve Fed'in Bej kitap raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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