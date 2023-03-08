Osmaniye'de konut satışı ve kiralarda fahiş fiyat artıran 5 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen aralarında emlakçıların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 10:52, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 10:53
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerin ardından konut satışı ve kira bedellerinde artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ilan sitelerinde fahiş fiyat artışları tespit edildi.
Yapılan çalışma sonucu, konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artırdığı anlaşılan aralarında ev sahipleri ve emlakçıların da olduğu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.