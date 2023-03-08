Depremden etkilenen 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 5 ilde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 11:08, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 11:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden akşama kadar, batı ve güneybatı yönlerinden Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.