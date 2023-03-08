Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye gireceklere başarılar diledi
Recep Tayyip Erdoğan: "Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2023 11:43, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye gireceklere başarılar diledi
Recep Tayyip Erdoğan: "Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."