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Hac kuraları çekildi...Sonuçlar akşam açıklanacak

Diyanet İşleri Başkanlığında hac kuraları çekildi. Sonuçlar akşam 22.00 da açıklanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2023 11:56, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 14:34
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Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Önceki yıllarda kesin kayıt hakkı kazanan ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kutsal topraklara gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı ise kuraya tabi olmadan hac yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve zorlukların üstesinden gelmek için 30 bin din görevlisinin sahada olduğunu belirtti.

Erbaş, yaklaşan hac mevsiminin hazırlıklarını büyük titizlikle sürdürdüklerini ve Türkiye'den hacca gitmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Bu yıl 221 bin 916 kişinin kayıt yaptırdığını ve önceki kayıtlarla toplam 2 milyon 426 bin 114 kişinin kuraya katılacağını bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise 83 bin 430'dur. Bu yıl kuraya katılan en küçük hacı adayımız 40 günlük; annesi ve babasıyla yazılmış. Yaşı itibarıyla en büyük hacı adayımız 1904 doğumlu yani 119 yaşında. Genel Müdürümüz biraz önce ailesini, çocuklarını aradı. Gayet sağlıklı bir şekilde bu hacımız, bir annemiz. İnşallah kurada çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını yapmak nasip olur. Kuraya girecek hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57. Ön kayıt yaptıran hacı adaylarımızın oranı yüzde 53,53. Erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46,47 olarak tespit edildi. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu görülmektedir."

- "Kura sistemi adaleti sağlayan en iyi uygulama"

Erbaş, hacı adaylarını belirlemede uygulanan kura sisteminin, bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulama olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sisteme göre, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek maksadıyla, kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulaması yapılmaktadır. Kuralar, hacı adaylarının 2007'den itibaren girdiği kura sayısının, kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden kişi, sadece 1 kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat etmiş bir kardeşimiz 100 kere kuraya girmektedir. Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş olanların kurada çıkma ihtimali, yeni müracaat edenlere göre daha fazla olmaktadır."

Hacı adaylarının, kura çekiminin ardından sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini ve ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına kısa mesaj gönderileceğini aktaran Erbaş, imkan bulamadığı veya kurada çıkmadığı için hac yapamayan kişilerin, dinen herhangi bir mesuliyeti bulunmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti.

- Kesin kayıtlar 13-24 Mart'ta yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hac yapabildiğini ve kuralarda adı çıkan hacı adaylarının haklarının 2022'ye ertelendiğini hatırlattı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gidebildiğini ve ülkenin hac kotasının, 8 Ocak'ta 83 bin 430 olarak açıklandığını hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:

"2023'te, 2022'de 65 yaşından büyük olması ve aşı sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayımız kurasız bir şekilde hac ibadetini bu sene yapacaklardır. Ülkemize tanınan hac kotasının geriye kalan kısmı için ise ön kayıt yaptıran vatandaşlarımızın arasından, hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar ve kayıt sayısı oranları da esas alınarak kat sayılı bir şekilde kura çekilecektir."

Bircan, 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan hac kurasının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugüne ertelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler. Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz."

Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.

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