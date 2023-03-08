Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 14:42, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 16:03
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.
Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım. pic.twitter.com/tI2kA63XZVKemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2023