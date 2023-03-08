İzmir'de feribot sefer ücretleri zamlandı
İzmir Körfezi'nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ'e bağlı feribotların ücretlerinde artışa gidildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 14:55, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 14:57
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UKOME'nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Tarifelerde yüzde 18-25 oranlarında fiyat artışının yapıldığı, motosiklet geçiş ücretinin 16 liradan 20 liraya, otomobil geçiş ücretinin 55 liradan 65 liraya, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücretinin 125 liradan 150 liraya, otobüs-kamyon geçiş ücretinin 230 liradan 280 liraya, tır geçiş ücretinin de 430 liradan 520 liraya yükseltildiği bildirildi.