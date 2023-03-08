TBMM Genel Kurulu toplandı

Erdoğmuş, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, depremin yaralarının bir an önce sarılması gerektiğini belirtti.

Gündemde olan "1999 öncesi ve 1999 sonrası yapılan binalar" tartışmasına girmek istemediğini vurgulayan Çulhaoğlu, "Bu tartışma, büyük bir yıkım yaşayan necip milletimizin ruhunu daha fazla yaralamaktan başka bir işe yaramaz. Yaşanan depremlere önlem alamayan iktidarın, sorumluluklarından kaçmaya çalışması kendisine bir şey kazandırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise deprem sonrası Hatay'da yaşanan sıkıntılara değinerek, birçok depremzedenin hala çadır beklediğini savundu.

Topal, Hatay'da hastalığa yakalanan çok fazla kişi olduğunu, evleri yıkılan insanların da halen kira yardımı alamadığını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrası herkesin gücü oranında depremzedelere yardım ettiğine dikkati çekti.

Afet bölgesinde herkesin omuz omuza mücadele ettiğini, yaraları sarmaya çalıştığını anlatan Güneş, "Devlet-millet el ele vererek, 85 milyon tek yürek olarak yaralarımızı saracağız, acılarımızı birlikte dindireceğiz. Şimdi yapılması gereken gücümüzü hayatta kalan kardeşlerimize çevirmek, onların dertlerine derman olmak, yaralarına merhem olmaktır." ifadesini kullandı.