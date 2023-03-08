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Yollar kan gölü: 2 ayda 73 bin kaza yaşandı, 337 can kaybı var

Türkiye'nin depremlerle sarsıldığı geçtiğimiz Şubat ayında, meydana gelen trafik kazalarında yine onlarca ocağa ateş düştü. Hayata geçirilen sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler yine yolları kan gölüne döndürdü. Resmi verilere göre ülke genelinde 2023'ün ilk 2 ayında meydana gelen 73 bin 340 kazada 337 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 176 kişi yaralandı. Bursa'da ise 2 aydaki kazalarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 15:56, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 15:57
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Yollar kan gölü: 2 ayda 73 bin kaza yaşandı, 337 can kaybı var

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Şubat ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 33 bin 318 trafik kazasında 152 kişi hayatını kaybederken yaralanan 17 bin 948 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yılının ilk 2 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 73 bin 340 kazada 337 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 176 kişi yaralandı. Kazalardan 28 bin 248'ine sürücü, 2 bin 914'üne yaya, 203'üne yolcu ve 108'ine yol kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 801 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 851de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 155 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023'ün ilk 2 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 216 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu 180 sürücü de kazalara sebep oldu.

Kuralları çiğneyenlere ceza yağdı

Yılın 2 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere çeza yağdı. 452 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 2 bin 401 yolcuya da ceza kesildi. 385 bin 584 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kamerelarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 1 milyon 946 bin 701 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 28 bin 390 sürücü denetimlerde tarfik polisine yakalandı. 144 bin 253 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 18 can kaybı

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 2 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 17, İstanbul'da, 24, İzmir'de 15 ve Bursa'da 18 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Şubat ayında 417 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 14 kişi hayatını kaybederken yaralanan 566 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 2 aylık döneminde ise 954 yaralamalı kaza meydana geldi. 18 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken bin 368 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

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