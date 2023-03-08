Diyanet'ten vekillikten kadroya geçiş duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzinkayyım olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesi için sözlü sınav yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2023 16:13, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 16:24
Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzinkayyım olarak görev yapan personelden 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların kadroya geçirilmesi için sözlü sınav yapılacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru