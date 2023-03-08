Malatya'da 12 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, afetlerde vefat eden personelin fotoğraf ve isim bilgileri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca İl Sağlık Müdürü Erhan Berk'in şu ifadelerine yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan, birçok şehrimiz ile Malatya'mızı da etkileyen depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışırken, bir yandan da kaybettiğimiz 12 arkadaşımızın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaşamını yitiren deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte cefakarca ve fedakarca çalışan arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."