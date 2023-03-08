KDK'ya 2022'de en çok şikayet edilen kurumlar

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK ) 10 yılda 207 bin 403 şikayet başvurusu aldığını, bu başvurulardan 205 bin 639'unun karara bağlandığını; 75 bin 166 tavsiye ve 15 bin 861 dostane çözüm kararı verdiğini bildirdi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketinin yaşandığını belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Milletvekilleri olarak bölgeye gittiklerini ve acıları paylaştıklarını dile getiren Satır, bu yaraların sarılacağını ifade etti.

Satır, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak deprem bölgesinde kadınların anne babaları, eşleri, kardeşleri, komşuları ve anılarını kaybettiğini, 8 Mart'ı kutlarken bu yaşananları da hiç unutmayacaklarını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu zorlu günlerin aşılacağına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi. KDK'nin "İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır." inancıyla ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ilkesiyle 10 yıldan beri faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"KDK, 10 yıllık süre zarfında 207 bin 403 şikayet başvurusu almış, bu başvurulardan 205 bin 639'unu karara bağlamıştır. 75 bin 166 tavsiye kararı ve 15 bin 861 dostane çözüm kararı vermiştir. Kişilerin sorunlarının çözümünün yanı sıra idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaya çalıştık. İdare ve vatandaş arasında köprü olarak bir çözüm merci, çözüm için ara bulucu olmaya çalıştık. Kurumumuz, idarede iyi yönetim ilkesinin yerleşmesi için büyük bir çaba göstermiştir, insan hakları açısından da güçlü bir kurum olmaya gayret sarf etmiştir. Kurumumuz, kararlarının yanı sıra özel raporlar hazırlamıştır, çalıştaylar yapmıştır. Bu özel raporlar ve çalıştaylarla milyonlarca insanı ilgilendiren konulara değinilmiş ve bunlara çözümler araştırılmıştır. Yazılı başvuruların yanı sıra telefonla, mail yoluyla, yüz yüze görüşerek 1 milyon insana hukuki destek verilmiş, yol gösterilmiş, yardımcı olunmuştur."

Yapılan faaliyetlerle kadınlar, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminde hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Malkoç, "2022'de 17 bin 816 başvuru almışız, 18 bin 94 karar vermişiz. Bu kararlardan 1722'si tavsiye, 2 bin 194'ü dostane çözüm. Başvurulardaki kabul edilebilirlik oranı yüzde 27,26; sorun çözme yeteneği yüzde 79,38. Kararlara uyma oranı Manisa Büyükşehir Belediyesini hariç tutunca yüzde 80'i bulduğunu ifade etmek istiyorum." bilgisini verdi.

Başvuruların ortalama sonuçlandırma süresinin 54 gün, ortalama dostane çözüm süresinin 75 gün olduğunu kaydeden Malkoç, "Bu süreleri vatandaşın lehine mümkün olduğunca kısaltmaya çaba gösterdik." dedi.

- "Manisa Belediyesinden olumlu cevap alamadık"

Şeref Malkoç, 2022'deki başvuruların alanlara göre dağılımına bakıldığında ilk sırada 4 bin 324 başvuruyla kamu personeli rejiminin geldiğini, bunu 3 bin 663 başvuruyla adalet, milli savunma ve güvenlik, 1839 başvuruyla mahalli idarelerce yürütülen hizmetler ile ilgili alanların izlediğini anlattı.

Başvuruya konu olan idarelere bakıldığında ilk sırada Adalet Bakanlığının, ikinci sırada mahalli idarelerin, üçüncü sırada üniversitelerin, dördüncü sırada Sağlık Bakanlığının, beşinci sırada Milli Eğitim Bakanlığının geldiğini dile getiren Malkoç, bölgelere göre dağılıma bakıldığında nüfus oranlarına göre şekillendiğini bildirdi. Malkoç, ilk sırada Marmara, ikinci sırada İç Anadolu, üçüncü sırada Ege Bölgesi'nin geldiğini belirtti.

İllere göre başvuru sırasının İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa, Konya şeklinde devam ettiğini dile getiren Malkoç, "Manisa Büyükşehir Belediyesi, su sayaçlarını değiştirip kartlı sisteme geçti. Bundan dolayı 1000'e yakın başvuru geldi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından bizim verdiğimiz tavsiye kararlarına maalesef bugüne kadar olumlu cevap alamadık." diye konuştu.

KDK'nin 2022 yılında arasında karara bağlanan şikayet başvuruları değerlendirildiğinde, verilen kararların toplam 2 bin 194'ünün dostane çözüm yolu, 1097'sinin tavsiye, 625'inin kısmen tavsiye kısmen ret, 1017'sinin ret kararıyla sonuçlandırıldığına işaret eden Malkoç, kararlara uyma oranının yüzde 80'lere çıktığını söyledi.

Kararlarının dışında yaptıkları çalışmalara değinen Malkoç, şunları kaydetti:

"Depremle ilgili konularda daha titiz davranması için ilgili kamu kurumlarıyla karşılıklı olarak görüşmeleri hızlandıracağız, Meclis'in hazırlayacağı deprem raporundan faydalanıp biz de uygulama planları yapacağız. İklim değişikliği ve çevre konularına daha fazla özen göstereceğiz."

Öte yandan komisyonda, 2021 yılı raporunun 2022 raporuna eklenerek TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere TBMM Başkanlığına gönderilmesi kabul edildi.