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Sürüş esnasında direksiyonu çıkan Tesla'ya soruşturma

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir SUV modeli hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 21:19, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 21:22
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Sürüş esnasında direksiyonu çıkan Tesla'ya soruşturma

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın Model Y SUV araçları hakkında, sürüş sırasında direksiyonunun yerinden çıktığına dair alınan iki şikayet üzerine inceleme başlatıldığını belirtti.

İncelemenin yaklaşık 120 bin adet 2023 model aracı kapsadığı kaydedilen açıklamada, gelen her iki şikayette de araçların, direksiyon ile kolunu birbirine bağlayan cıvatadan yoksun olarak müşterilere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şikayetlere ilişkin belgelerin paylaşıldığı NHTSA'nın web sitesinde, iki aracın düşük kilometrede olduğu ve yakın zamanda satın alındığı görülüyor.

NHTSA ayrıca Tesla araçlarının ani fren yaptığı şikayetlerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

Tesla şubatta da "Tam Otonom Sürüş" programındaki arıza nedeniyle trafik kurallarını çiğnediği şikayetleri üzerine yaklaşık 363 bin aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

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