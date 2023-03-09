Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığının resmi yazı ile illere bildirdiği talimatta; "Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Görev Yapan Sözleşmeli / Kadrolu Öğretmen Ve Diğer Personelin Yer Değiştirme Duyurusu'nda Sağlık Mazereti Kapsamındaki Başvuru Başlığı altında 1.a) maddesinde talep edilen "Tedavi gerekliliğine ilişkin sağlık kurulu raporu ile hastalığın tedavisinin personelin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına dair belge"nin, sağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.

İşte Sağlık Bakanlığının talimatı;

Ahmet KANDEMİR