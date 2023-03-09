Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 01:07, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 01:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-09
Saat:00:44:04 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:37.037 E
Derinlik:7 km