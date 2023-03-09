Başkentte 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da 4 katlı boş bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Kızılırmak Caddesi'nde daha önce özel bir okul tarafından kullanılan 4 katlı boş binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti.

Alevlerin bitişikteki bir sinema salonu ile özel bir hastanenin bulunduğu binaların çatısına sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.