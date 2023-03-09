İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 07:28, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 07:29
İzmir'in Konak ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Yırgal Hatayi'den (74) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Adrese giden ekipler, içeriye girdiklerinde Hatayi'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerince sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Hatayi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.