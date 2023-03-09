Deprem bölgesinde üretici endişeli: Siparişler kayıyor
Ağır hasar alan Kahramanmaraş ve Adıyaman acil konteyner bekliyor. "İşçinin başını sokacak bir konteynere ihtiyacı var" diyen bölge sanayicileri, 142 ülkeye ihracat yaptıklarını, Avrupalı bazı firmaların 40-45 gün süre verdiğini, bazılarının da ceza kesmediğini ancak, siparişleri iptal edip Türkmenistan ve Hindistan'a kaydırdığını söyledi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Mart 2023 07:48, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 07:51
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Binlerce can yitirildi. Deprem göçü başladı. Bazı vatandaşlar köyüne, büyük şehirlere gitti. Bölgede kalanlar ise çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Deprem yaralarının bir an önce sarılmasını isteyen bölge sanayicileri, göçün durması, üretimin devam etmesi için işçinin başını sokacak konteynere ihtiyacı olduğunu vurguluyor.
Bölgenin ayağa kalkması için üretimin önemine dikkati çeken sanayiciler, deprem nedeniyle Avrupalı bazı üreticilerin 40-45 gün süre verdiğini, bazılarının da ceza kesmediğini, ancak eski siparişleri iptal ederek Türkmenistan, Hindistan, ve Afganistan gibi ülkelere kaydırdığını söylüyor.
Hamide Hangül