Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 19:45, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için alacağı karar öncesinde siyasette hareketli saatler yaşanıyor.
Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Bugün ise saat 16.30'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Erdoğan ve Destici, Cumhur İttifakı çatısı altında yürütülen seçim çalışmalarını ele alıyor. 14 Mayıs'a giden süreçte izlenecek yol haritasını konuşuyor.
Liderler ayrıca geçen hafta birlikte de ziyaret ettikleri deprem bölgesindeki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapıyor.