Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz

6'lı koalisyonun adayını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı karşıtları sosyal medyadan tehdit içerikli ifadeler yayınlamaya başladı. Bunlara bir yenisi de Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

Gelecek Parti kurucusu ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ak Parti ve MHP'lileri tehdit etti. Özcan "AKP+MHP iktidarı, size bundan böyle yaşama hakkı yok" dedi.

"AK PARTİ VE MHP'LİLERE YAŞAMA HAKKI YOK"

Özcan'ın önce paylaşıp sonra sildiği tweetinde "Sadece KHK'lılara yaptığınız zulümler ve aldığınız veballer sizi daima takip edecek ve bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz. AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor" ifadeleri yer aldı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, Yusuf Ziya Özcan'ın tweetine, "Milletimiz bunların yüzünü güldürmeyecek bunun gibilere hiçbir zaman gün yüzü göstermeyecektir" ifadeleri ile cevap verdi.