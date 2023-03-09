Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
3 Ay ertelemeli 50.000 TL kredi!
3 Ay ertelemeli 50.000 TL kredi!
Sponsorlu İçerik
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131
Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz
Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz
Erdoğan Destici ile görüşecek
Erdoğan Destici ile görüşecek
Melih Gökçek, 'Kadınlar Günü'nde 'Anneler Günü' mesajı attı!
Melih Gökçek, 'Kadınlar Günü'nde 'Anneler Günü' mesajı attı!
Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' gündemde
Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' gündemde
Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Bakan Kurum açıkladı: Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Bakan Kurum açıkladı: Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı
Hac kuraları açıklandı
Hac kuraları açıklandı
Togg, ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak
Togg, ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak
Deprem bölgesinde tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlanacak
Deprem bölgesinde tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlanacak
Deprem bölgesine giden YSK heyeti, tespitlerini kurul üyelerine anlattı
Deprem bölgesine giden YSK heyeti, tespitlerini kurul üyelerine anlattı
KDK'ya 2022'de en çok şikayet edilen kurumlar
KDK'ya 2022'de en çok şikayet edilen kurumlar
Depremzede öğrenciye söylediği sözler tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Depremzede öğrenciye söylediği sözler tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı
700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
Karadeniz gazı nisan sonu, mayıs başı gibi vatandaşla buluşacak
Karadeniz gazı nisan sonu, mayıs başı gibi vatandaşla buluşacak
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına açıklama
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına açıklama
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
Antakya'daki bir özel hastane ile ilgili iddialara soruşturma
Antakya'daki bir özel hastane ile ilgili iddialara soruşturma
YÖK açıkladı...34 yaş üstü kadınlara üniversitelerde özel kontenjan
YÖK açıkladı...34 yaş üstü kadınlara üniversitelerde özel kontenjan
3 soruda deprem sonrası imar suçlularını neler bekliyor?
3 soruda deprem sonrası imar suçlularını neler bekliyor?
Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı
Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı
Depremzedelere adres değişikliğinde kolaylık
Depremzedelere adres değişikliğinde kolaylık
Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi önce arabulucuya gidecek
Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi önce arabulucuya gidecek
Ağır hastalığı bulunan çocuğu olan hükümlü anneye tahliye yolu
Ağır hastalığı bulunan çocuğu olan hükümlü anneye tahliye yolu
Vazife malülü cezaevi personelinin yakınlarına istihdam hakkı geliyor
Vazife malülü cezaevi personelinin yakınlarına istihdam hakkı geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131

Ramazana sayılı günler kala, perakende zincirleri erzak kolilerini satışa sunmaya başladı. Geçen yılın ramazan ayına göre koli fiyatları yüzde 131 arttı. Geçen yıl 99,90 lira olan en küçük koli fiyatı 229,90 liraya yükselirken "lüks" koli fiyatı ise yüzde 90 artışla 549,90 lira oldu.

Haber Giriş : 09 Mart 2023 08:29, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 08:30
Yazdır
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131

Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu. Gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. Bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük 'klasik' Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu. Yine geçen yıl en büyük 'lüks' Ramazan kolisinin fiyatı 289,90 lira iken, bu yıl yüzde 89,6 artış ile 549,90 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar. Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30'a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor. -Kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.

"Koliler talebe göre şekilleniyor"

Deprem çalışmaları nedeniyle Ramazan telaşının henüz başlamadığına dikkat çeken İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGDOT) Mustafa Karlı, fiyatların son birkaç aydır aşağı yukarı fiyatların aynı seviyede seyrettiğini söyledi. Kendisinin deprem bölgesinde olduğunu ve çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını belirten Karlı, "Gıda fiyatlarında çok fazla yükselme yok. Gıda ürünlerinin fiyatları üç beş ay öncesine göre daha uygun. Örneğin 18 litrelik bir ayçiçeği yağının fiyatı 640 liraydı, şu an 550 liradan satılıyor. Şu an 300 liranın altında bir koli yok. 300, 400 ve 500 lira gibi koli fiyatları mevcut. Bu koliler talebe göre şekilleniyor. Geçen seneye göre Ramazan kolileri biraz yüksek" dedi.

Deprem bazı ürünlerin fiyatını etkiledi

Ramazan kolisinde önemli yer bulan pirinçte gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla fiyat artışının önüne geçtiğine vurgu yapan Reis, iri tanelerde fiyatın düşmediğini ama orta tanelilerde fiyatın gerilediğini bildirdi. Yurt dışında getirilen pirinçlerin 13 lira ile 19 lira arasında değişen kırk pirinç fiyatına satıldığını aktaran Reis, "Kırımızı mercimek ağırlıklı deprem bölgesinde bulunuyor ve kısa süreli bir lojistikte gecikme oldu. Ardından fiyatta da küçük bir yükselme oldu. Yine nohut ve fasulyede de biraz fiyat artışı söz konusu. Bugün fasulyenin natürel fiyatı 27,5 lira bandında bulunuyor. Deprem yardımlardan dolayı bakliyatta çok sirkülasyon oldu" ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde insani boyutu ve ekonomik boyutunun olduğuna dikkat çeken Reis, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin en çok olduğu o bölgede tekrar üretimin canlanması gerektiğini vurguladı. Reis, bölgeden büyükşehirlere göç edildiğini ve bu insanları tekrar geriye çevirmenin çok zor olduğunu söyledi.

"Kendiniz tüketmediğiniz ürünü koliye koymayın"

Genelde her geçen yıl kumanya yapımı ve satışların azaldığına dikkat çeken Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bunun nedeninin insanların aldığı ürünlerden şikayetçi olmasından kaynaklandığını belirtti. Reis, iş adamları ve hayırseverlerin daha çok çek ya da para vererek çalışanlarına yardım yaptığını belirtti. Depremden sonrası eşi görülmemiş bir yardımlaşma yaşandığına dikkat çeken Reis, kendilerinin de bölgedeki mobil mutfaklara ürün gönderdiklerini anlattı. Konteynerlere geçişle birlikte kumanya talebinin de artacağını vurgulayan Reis, "Deprem bölgesine kuru bakliyatı, yağı ve makarnası gönderiliyor. Yardım yapacaklara tavsiyemiz, evinizde tükettiğiniz ürünleri kolilerde bulundurun. Çünkü Ramazan kumanyasında genelde pişmeyen ürünler ve tarihi geçmiş ürünler yer alabiliyor. Eskiden Ramazan'da yardımlaşmanın özelliği kumanyanın direkt mutfağa gitmesiydi. Ama şimdi hediye çeki veriyor ve farklı ihtiyaçlar gideriliyor" dedi.

Mehmet Hanifi GÜLEL/Ekonomim

Togg, ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak
Togg, ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak
Bakan Kirişci'den Hatay'ı terk edenlere çağrı
Bakan Kirişci'den Hatay'ı terk edenlere çağrı
700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı
700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı
Deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi verilecek
Deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi verilecek
Dolar 18,94 TL'ye yükseldi
Dolar 18,94 TL'ye yükseldi
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
EYT'li ne kadar promosyon alacak?

Bu Habere Tepkiniz

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında atama sayılarından istisna tutulacak atamalarla kamu idarelerinin ilk grup atama izinlerini dağıttı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Diyanet'ten vekillikten kadroya geçiş duyurusu

Diyanet'ten vekillikten kadroya geçiş duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzinkayyım olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesi için sözlü sınav yapılacağını duyurdu.
EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri, sonra çalışmaya başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri erteleniyor

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri erteleniyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz.
YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

ÖSYM 2023 YKS tarihlerini belirledi ve başvurularını almaya başladığına dair açıklamayı internet sitesinden yayımladı. ÖSYM: 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.
Noter ücretlerine yüzde 100 zam!

Noter ücretlerine yüzde 100 zam!

Noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.
Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?

Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?
Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesi 9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hem iptal davaları hem de siyasi parti denetimleri dolayısıyla oldukça yoğun.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
6'lı masada krizinin 4 günü

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni bir özelliğiyle daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.