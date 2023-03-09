Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 09:12, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 09:17
Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.