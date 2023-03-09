Kulis bilgisi: Altılı Masa'nın HDP'ye karşı tutumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Millet İttifakı'ndan üst düzey yetkililer HDP'ye yaklaşım ile ilgili farklı açıklamalar yaptı. Reuters'a konuşan ittifaktan üst düzey bir isim, "HDP'nin destek vermesi milliyetçi İYİ Parti'den ve muhafazakar Saadet Partisi'nden oyları azaltabilir" dedi.

Millet İttifakı, bu haftanın başında cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu lanse etmişti.

Fakat Saadet Partisi'nden Birol Aydın'ın, canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarına dikkat çekerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ise diğer partilerin HDP ile görüşmeye itirazı olmadığını fakat kendisinin böyle bir diyaloğa girmeyeceğini söylediği belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar Deva ve Gelecek Partileri'nin HDP ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Haberde, HDP'nin daha önce kendi adayını çıkarmayı düşündüğü fakat şimdi bu fikri değerlendirdikleri de hatırlatıldı.