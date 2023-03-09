Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi." bilgisi verildi.

Edirne'de, son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı.

Söz konusu terör örgütünün üyesi oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.