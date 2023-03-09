Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
ANAYASA Mahkemesi son dakika kararıyla kapatma davasında HDP'nin 14 Mart'ta yapması gereken sözlü savunmayı 11 Nisan'a erteledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2023 11:56, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 11:58
Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteledi. Yüksek Mahkeme, HDP'nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan'da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart'ta kararlaştırmıştı.