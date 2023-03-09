Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nde sismik izolatörler kullandık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız.

Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz.

Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.

(Deprem bölgesindeki baz istasyonları) İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde böyle bir olay olsa 1 ayda bu bölgelere müdahale edemezlerdi.

Bölgedeki karayollarımızın yüzde 2'si etkilendi. 9 havalimanından 700 bin kişiyi tahliye ettik. Ulaştırma yatırımlarının önemli olduğu görüldü. Buraları eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Nisan ayı sonunda artık çadır görmeyeceğiz."

Depremden etkilenen tren rayları ile ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, "56 kilometrelik kısım harici hatlar kullanılıyor.

Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık." diye konuştu.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU, AVRASYA TÜNELİ, MARMARAY AFETTE ACİL DURUM YOLU OLACAK"

Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.

İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek." dedi.