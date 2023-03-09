Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde
Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde
%1,28 Faizli 100.000 TL ihtiyaç kredisi
%1,28 Faizli 100.000 TL ihtiyaç kredisi
Sponsorlu İçerik
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
KYK yurt ücretleri iade edilecek
KYK yurt ücretleri iade edilecek
Kamudaki yardımcı hizmetler personeli bir üst kademeye geçmek istiyor
Kamudaki yardımcı hizmetler personeli bir üst kademeye geçmek istiyor
EYT'li yeniden memur olabilir mi?
EYT'li yeniden memur olabilir mi?
Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131
Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz
Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz
Erdoğan Destici ile görüşecek
Erdoğan Destici ile görüşecek
Melih Gökçek, 'Kadınlar Günü'nde 'Anneler Günü' mesajı attı!
Melih Gökçek, 'Kadınlar Günü'nde 'Anneler Günü' mesajı attı!
Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' gündemde
Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' gündemde
Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Bakan Kurum açıkladı: Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Bakan Kurum açıkladı: Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Hac kuraları açıklandı
Hac kuraları açıklandı
Togg, ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak
Togg, ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak
Deprem bölgesinde tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlanacak
Deprem bölgesinde tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlanacak
Deprem bölgesine giden YSK heyeti, tespitlerini kurul üyelerine anlattı
Deprem bölgesine giden YSK heyeti, tespitlerini kurul üyelerine anlattı
KDK'ya 2022'de en çok şikayet edilen kurumlar
KDK'ya 2022'de en çok şikayet edilen kurumlar
Depremzede öğrenciye söylediği sözler tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Depremzede öğrenciye söylediği sözler tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı
700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
Karadeniz gazı nisan sonu, mayıs başı gibi vatandaşla buluşacak
Karadeniz gazı nisan sonu, mayıs başı gibi vatandaşla buluşacak
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına açıklama
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına açıklama
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
Antakya'daki bir özel hastane ile ilgili iddialara soruşturma
Antakya'daki bir özel hastane ile ilgili iddialara soruşturma
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilik başvuruları yapılmaya başlandı. Halen çalışmakta olanlar ile emekli olduktan sonra aynı şirkette çalışmaya devam edecek kişilerin işten çıkış ve emeklilik dilekçesi konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki, EYT'de kod-8 nedir, emekli olan memurlar çalışmaya devam edebilir mi, çalışanlar hangi statüden emekli olacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Mart 2023 13:15, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 13:16
Yazdır
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler

1- EYT'Lİ MEMURLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR Mi?

Eş zamanlı olarak çalıştıkları kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu'na "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor. 657 sayılı memurlarla birlikte, farklı statüde işçilerin de yer aldığı kamu çalışanlarının EYT'ten yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ-Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor.

Cumhurbaşkanının atadığı, görevlendirdiği, TBMM'de yapılan seçimler sonucu görevlendirilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrosuna atananlar emekli olduktan sonra memur olarak işine devam edebiliyor.

Mahalli idarelerde memur kadrosuna atananların da emekli aylıkları kesilerek maaşlı devam etmeleri imkanı bulunuyor. Bu listenin dışındaki polis, öğretmen gibi kamu çalışanlarından yaşlılık aylığı alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanamıyor.

2- AYNI İŞTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EYT'LİNİN İŞTEN ÇIKIŞI NE ZAMAN YAPILMALI?

İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkış işlemlerinde normal emeklilik prosedürlerini izleyecek. İşten çıkarmada 8 numaralı kod kullanılacak. İşçinin işten ayrılış bildiriminin 8 koduyla yapılması ve aynı gün işçinin tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yapılarak işçi aralıksız çalıştırılmaya devam edilebilecek. İşçinin emekli aylığı da talebi takip eden ayın başından başlatılacak.

Buna göre, aynı işte çalışmaya devam edecek işçilerin işten çıkış işlemleri ay içinde herhangi bir gün olabileceği gibi, ayın son günü de yapılabilir. Ayın son gününde işten çıkış yapılması halinde işçinin aynı gün içinde emeklilik başvurusunda bulunması, 1 Nisan'dan itibaren de SGDP'ne tabi olarak yeniden işe giriş işlemi yapılması gerekir.

Mart ayının 15'inde işten çıkışı yapılan işçi de aynı gün emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra ertesi gün SGDP'ne tabi olarak işe giriş işlemi yapılabilir. Burada önemli olan, işten çıkışın (8) koduyla bildirilmesidir.

3- "EMEKLİ OLABİLİR" YAZISI ZORUNLU MU?

İşveren, halen bir işte çalışmakta olan kişilerin emeklilik gerekçesi ile iş akdini feshederken kıdem tazminatını ödemek zorunda. İşveren, işçinin gerçekten emekliliğe hak kazanıp kazanmadığını anlamak için daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "Emekli olabilir" yazısı getirilmesini istiyordu. SGK, emeklilik başvurularındaki yoğunluğu dikkate alarak yazı vermeyeceğini açıkladı.

Bunun yerine, e-Devlet'ten "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ve "Çalışma Hayatım" hizmetlerinden sorgulama yapılarak emekliliğe hak kazanma koşullarının yerine getirilip getirilmeyeceğinin işçi ve işverence tespit edilmesini istedi.

Sorgulama ekranında "4A tesciline göre emeklilik bilgileri" bölümünde prim gün sayısı ve sigortalılık süresi satırlarının karşısında "kalan prim gün 0 gün" ve "Kalan süre 0 gün" yazması gerekiyor.

Kalan gün ve sürenin sıfır yazması, emeklilik için gerekli prim günü ve sigortalılık süresi koşullarının yerine getirildiği anlamına geliyor.

4- EYT'DEN BANKA SANDIK ÇALIŞANLARI DA YARARLANACAK MI?

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da EYT'den yararlanacak.

5- KOD-8 NEDİR?

Çalışan emeklilik nedeniyle işten ayrılmak istediğinde işveren kod-8 ile çalışanın çıkışını yapmak durumunda. Kod-8'in şöyle bir önemi var; hem çalışanın kıdem tazminatı hakkını koruyor hem de yeniden işe girişte kolaylık sağlıyor.

6- YOĞUNLUKTAN DOLAYI EMEKLİ MAAŞI GECİKİRSE AVANS ÖDEMESİ YAPILABİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, emekli aylığı bağlama işlemlerinin 90 gün içinde sonuçlanmaması halinde, aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere her üç ay için net asgari ücretin üç katı tutarında avans ödenmekte, verilen avanslar birikmiş aylıklardan mahsup edilmektedir.

Emeklilik için başvuru yapan, ancak aylık bağlama süresi uzayacakolan kişiler, istemeleri durumunda SGK'dan avans alma hakkını kullanabilirler.

7- EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞ-KUR'DA 23 MAYIS 2002 ÖNCESİ 3 YIL ZORUNLU MU?

8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir statüde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan herkes EYT'li kabul ediliyor. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamında olanların 23 Mayıs 2002 tarihindeki prim gün sayısına bakılmayacak. Herhangi bir statüde 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olan Emekli Sandığı iştirakçileri ve BAĞ-KUR'lular kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlamışlarsa EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olabilecekler.

Örneğin, Temmuz 1999 tarihinde SSK girişi olan bir kişi sonradan memur veya esnaf olarak çalışmaya başlamışsa, kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 günü tamamlamak koşuluyla emekli olabilecek.

8- ÇALIŞANLAR HANGİ EMEKLİLİK STATÜSÜNDEN EMEKLİ OLABİLECEK?

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı; çalışılan son yedi yılda en fazla hangi statüde sigortanız varsa o kapsamda emeklilik başvurusunu yapacaksınız. Prim gün ödeme sayısı eşitse en son tabi olunan sigortalılık statüsünden emekliliğe hak kazanacaksınız.

9- EMEKLİ AYLIĞI, DİLEKÇE VERİLEN TARİHTE Mİ BAŞLAYACAK?

Mart ayında emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi" başlıklı 30. maddesi uyarınca, 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren emekli aylığı bağlanır.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilere ise yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğin kesildiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere aylık bağlanır. Buna göre, emeklilik dilekçesinin 1 Mart veya 31 Mart'ta verilmesinin bir önemi yok. Mart ayında dilekçe veren herkesin emekli aylığı 1 Nisan tarihinden başlayarak bağlanacak.

10- EMEKLİ MAAŞI BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN Mİ ÖDENECEK?

Mart ayında başvurunuzu yapar ve emekliliğe hak kazanırsanız, emekli maaşı gecikse bile toplu ödeme alabileceksiniz. Örneğin, nisan da emekli aylığınızı almanız gerekirken SGK'nın işlem yoğunluğundan dolayı maaş ödemeniz gecikir, mayıs ayına sarkarsa nisan ve mayıs ayını toplu alacaksınız.

EYT'li yeniden memur olabilir mi?
EYT'li yeniden memur olabilir mi?
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor
EYT mesaisi 6'da başlıyor: e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli
EYT mesaisi 6'da başlıyor: e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye
Büro Memur-Sen: EYT yoğunluğu yaşayan SGK personelinin özlük hakları düzeltilsin
Büro Memur-Sen: EYT yoğunluğu yaşayan SGK personelinin özlük hakları düzeltilsin

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Dağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.
MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'i zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma dair başvuru duyurusunu yayımladı.
2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında atama sayılarından istisna tutulacak atamalarla kamu idarelerinin ilk grup atama izinlerini dağıttı!
Diyanet'ten vekillikten kadroya geçiş duyurusu

Diyanet'ten vekillikten kadroya geçiş duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzinkayyım olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesi için sözlü sınav yapılacağını duyurdu.
EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri, sonra çalışmaya başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri erteleniyor

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri erteleniyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz.
YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

ÖSYM 2023 YKS tarihlerini belirledi ve başvurularını almaya başladığına dair açıklamayı internet sitesinden yayımladı. ÖSYM: 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni bir özelliğiyle daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.