Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yle görüşüp görüşmeyeceği tartışması gündemdeki yerini koruyor.

Halk TV yazar Fikret Bila, tartışmalarla ilgili Kılıçdaroğlu'na "HDP'ye gidecek misiniz?" sorusunu yöneltti. CHP lideri HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağı iddiasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek" dedi.