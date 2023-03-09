6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinde para cezası 35 milyon TL'yi aştı

- Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezasının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı anımsatıldı.

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira daha ceza verildi.

Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.