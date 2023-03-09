6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinde para cezası 35 milyon TL'yi aştı
Ticaret Bakanlığı: "(6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi) Otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı."
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2023 13:39, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 13:41
Ticaret Bakanlığı: "(6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi) Otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı."