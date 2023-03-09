Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Deprem sebebiyle evinden taşınmak durumunda kalanlara, taşınma bedeli olarak 15 bin lira verilecek. Bunların ödemesine başlandı. Şu ana kadar 129 bin haneye ödeme yapıldı.

Hasar tespitlerinin önemli bir kısmı sona erdi. Ama daha sonra gerçekleşen depremler sebebiyle hasar tespitleriyle ilgili bazı alanlarda tekrar tespit yapılıyor. Bunlar da yakın zamanda tamamlanacak. Hepsi e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

Tümü yayınlandığında e-Devlet'te hasarlı evini göremeyen vatandaşlarımız olacak. Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nde Türkiye'deki tüm evler kayıtlıdır. Ancak 2018 sonrasında yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Vatandaşlarımız evini burada görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezleri'ne müracaat etsinler.

Vatandaşlarımız bu konuda telaşa, sıkıntıya gerek duymasınlar. Eksik olan varsa anında düzeltilecek. Bu sebeple parası yatmayan varsa, hesaplarına parası yatacak. Bu merkezler her ilçede bunun için kurulmuş durumdadır.

"Ramazan ile ilgili planlama yaptık"

Önümüz ramazan. Bu bölgelerin tamamında ramazan ile ilgili planlama yaptık. Belediyelerimiz neler yapacak? İftarlar nasıl verilecek. Oruç tutmayanlara günlük yemeklerimiz nerede verilecek? Sahurlar nasıl yapılacak? Bunların hepsi değerlendirildi.

Yakınlarını kaybedenlere öncelik veriliyor

Çadır kentler ve konteyner kentler için eğitim planı da yapıldı. Şu ana kadar konteyner planlaması yaptığımız alanların yüzde 70'inin altyapısını tamamladık. Konteynerler üretildikçe vatandaşlarımızı oralara yerleştiriyoruz.

Yakınları ahirete irtihal eden vatandaşlarımıza konteyner kentlerde öncelik veriyoruz. Ondan sonra da yaşlılar, engelliler, şehit aileleri ve ardından da devletin uzun süredir yardımda bulunduğu insanları sıralayarak ev sahibi ve kiracılara bir arada konteyner planlaması yaparak devam ediyoruz."