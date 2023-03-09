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Bakan Yanık: 1915 refakatsiz çocuğun 1649'unu ailesine teslim ettik

"Sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğun 1649'unu ailesine teslim ettik. Hastanede takibi yapılan 174, kuruluş bakımına aldığımız 92 çocuk var"- "1915 çocuktan kimliği bilinen 1837, kimliği bilinmeyen 78 çocuk var, bunların da kimliklendirilmesi için çalışıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 14:50, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 14:58
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar 1915 refakatsiz çocuğun 1649'unu ailelerine teslim ettiklerini bildirdi.

Yanık, Afet Acil Sosyal Yardım Ayni Bağış Kabul Deposu'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiğini belirtti.

Depremde Osmaniye'de 996 kişinin hayatını kaybettiğini ve hayati tehlikesi bulunan 3 kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yanık, Türkiye'nin çok ağır bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Bölgede çadır ve konteyner kentlerin kurulmasına ve diğer yardımların ulaştırılmasına devam edildiğini hatırlatan Yanık, deprem bölgesinde 4 bin 371 personelin yaklaşık 935 bin, depremzedelerin tahliye edildiği illerde ise 3 bin 870 personelin ise yaklaşık 450 bin psikososyal destek görüşmesi yaptığını kaydetti.

Yanık, böylece depremde bölgesinde 8 bin 241 personelin yaklaşık 1 milyon 390 bin görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

- "Vatandaşlarımıza, vakıflarımıza 1 milyar 222 milyon lira kaynak aktardık"

Deprem bölgesi ve diğer illerde 84 ayni bağış deposunun bulunduğunu aktaran Yanık, "Sadece Bakanlığımız uhdesinde bu depolarda bugüne kadar 17 bin 530 tır ayni yardımı indirmişiz." dedi.

Yanık, deprem bölgesinde 203 sosyal market ve ayni yardımlara ulaşmakta güçlük çekenler için 10 gezici sosyal marketin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 2 milyon 950 bin battaniye, 800 bin yatak ve yorgan, 307 bin elektrikli ısıtıcı, 2 milyon gıda kolisi gibi buna benzer 62 kalemde yaklaşık 57 milyon ürün dağıtmışız. Depremi müteakip 10 ilimize ve iki ilçemize nakdi yardım olarak 271 milyon Türk lirası göndermiştik. Periyodik paylarla ve ek periyodik paylarla bugüne kadar afet kapsamında vatandaşlarımıza, vakıflarımıza toplam 1 milyar 222 milyon lira kaynak aktardık."

- "533 yaşlı ve 1133 engelli tahliye edildi"

Bakanlığın bünyesindeki engelli, yaşlı, kadın ve çocuk hizmetlerinin verildiği kuruluşlardan 533 yaşlı ve 1133 engellinin tahliye edildiğini kaydeden Yanık, 249 yaşlı ve 848 engellinin yurt ve oteller ile çadır ve konteyner kentlerden farklı illere tahliye edildiğini söyledi.

Yanık, deprem bölgesindeki kadınların rehabilitesi için iş atölyeleri kurmaya başladıklarını ifade ederek, engelli, yaşlı, kadın ve çocuk hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda depremde yaralı ve can kaybı yaşanmadığını ve oluşan hasarların giderileceğini vurguladı.

Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğun bugün itibarıyla 1649'unu ailesine teslim ettik, hastanede hali hazırda takibi yapılan 174, kuruluş bakımına aldığımız 92 çocuğumuz var. 1915 çocuktan kimliği bilinen 1837, kimliği bilinmeyen 78 çocuk var. Bunların da kimliklendirilmesi için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımızla çalışıyoruz.

Bunların dışında hastanelerde ve diğer birimlerde tespitini yaptığımız 318 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisine ulaştık. Halihazırda DNA eşleşmesini sağlamaya çalıştığımız, defni yapılmış, yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuklar da var. Bunlarla ilgili gerekli hizmetlerimizi diğer kurum ve kuruluşlarla aralıksız yerine getiriyoruz."

- "Çocuklar üzerinden istismar siyasetinin yürütülmemesi gerekiyor"

Refakatsiz depremzede çocukların ya da ailesinin yanında yaşayan ancak çok ağır travması bulunan çocukların iyileşmesi, bakım ve gözetiminin sağlanması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yanık, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımıza ilişkin herhangi bir ihmali, kastı kabul etmemiz ya da görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çocuklar üzerinden başlatılan tartışmaları da bu merkezde kabul ediyoruz. Çocuklara yönelik bir kasdı mahsusa olarak görüyoruz. Bu kadar ağır bir süreçte, birliğe ihtiyacımız olan bir dönemde her türlü katkıya, öneriye kapımız açık ama çocuklar üzerinden bir istismar siyasetinin yürütülmemesi gerekiyor."

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