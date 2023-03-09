TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Erdoğmuş, Genel Kurulda, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü", CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Depremzedelerin ve bölgedeki çiftçilerin sorunları" ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz "6 Şubat'ta gerçekleşen 11 ili etkileyen depremler ve Türkiye genelinde yarattığı etkileri" konularında gündem dışı konuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Aydın, siyasi partilerden bir sonraki seçimlerde kadın milletvekili oranının yüzde 17'den daha yukarıya çıkarılmasını beklediğini söyledi.
CHP Uşak Milletvekili Yalım, Türkiye'nin tarım alanlarının yüzde 16'sını, depremden doğrudan etkilenen illerin oluşturduğuna işaret ederek, depremden traktörleri zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanmasını istedi.
HDP Batman Milletvekili İpekyüz, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Batman'ın ovaya kurulduğunu, yeraltı suyunun yüksek olduğunu belirterek, "Batman bir felaket yaşandığında tümüyle gömülmüş olacak. Önlememiz, Batman'ın afet bölgesi kapsamına alınıp çalışmaların hızlandırılması lazım." dedi.