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Bakanlık açıkladı: 8 işletmeye 'şap' karantinası

Çeşitli illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı. Şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Mart 2023 15:25, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 15:28
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Bakanlık açıkladı: 8 işletmeye 'şap' karantinası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi.

Bakanlığın kararı sonrasında üretici birlikleri, üyelerini kararın uygulanması yönünde uyardı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği de deprem bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de şap hastalığından kaynaklı riskler için uyardı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, deprem bölgesinde 14 milyona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunduğuna dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, bölgede veterinerlik hizmetinin aksamaması için depremde zarar gören, kliniği yıkılan veterinerlere konteyner sağlanmasını istedi.

Aşı ve ilaç tedarikinin de bir süreliğine ücretsiz olması gerektiğini söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: AŞI BUGUN İTİBARIYLA KULLANIMA HAZIR HALE GELDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa

Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.

Enstitümüzce, bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2

serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, İl Müdürlüklerimizin yanı sıra tüm paydaşlar konuyla ilgili uyarılmıştır.

Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap

hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Halihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne gerekli bildirimde bulunulmuştur.

Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur.

SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren

Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir."

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