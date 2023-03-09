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Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi. Öte yandan AK Parti'den seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili açıklama geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 18:05, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 18:36
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Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin deprem riskinin yüksek olduğu bir coğrafyada bulunduğunu anımsattı.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acıların sorumlusunun iktidar olduğunu öne süren Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu yanlış politikaların hesabını soracaklarını söyledi.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kurulması öngörülen Afet Yeniden İmar Fonu'nun vatandaşların yaralarının sarılması ve bölgede hayatın normalleşmesi gibi önemli bir göreve sahip olacağını belirten Dervişoğlu, "Ancak devlet yalnızca vatandaşların zararını tazmin eden sigorta şirketi değil. Her şey olup bittikten sonra Z raporu alan esnaf da değil." diye konuştu.

Devletin potansiyel riskleri öngören, gerekli tedbirleri alan, plan yapan bir organizasyon olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Bu düzenleme yalnızca testi kırıldıktan sonra alınacak önlemleri kapsamaktadır. Bu yönüyle gerekli derslerin alınmadığını da açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

"KAÇINILMAZ BİR KADER"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ermeni terör örgütü ASALA'nın 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar'ı rahmetle andı.

Türkiye'nin özellikle 1970'li yıllardan itibaren dış destekli terör örgütlerinin kanlı saldırılarına muhatap olduğunu anımsatan Bülbül, 1973 ile 1994 yılları arasında 21 ülkenin 38 kentinde 110 saldırı gerçekleştiren ASALA'nın, 42 diplomatı katlettiğini söyledi.

Bülbül, terör örgütü PKK/YPG'nin de ASALA'nın devamı niteliğinde olduğunu ve aynı şekilde Avrupa devletleri tarafından desteklediğini kaydeden Bülbül, "Aynı ülkeler tarafından terör örgütü kabul edilmiş olmasına rağmen PKK/YPG'ye, daha önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa Parlamentosunda organizasyon yapma imkanı tanınmış ve desteklenmiştir. Bu organizasyona imkan verenleri şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi tehdit ve baskı altında tutmak maksadıyla bu destekleri verenlerin, kazdıkları kuyuya düşmelerinin kaçınılmaz bir kader olduğunu bilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİ"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da hayatını kaybeden gazeteci İsmet Demirdöğen için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller arasında Malatya'nın da bulunduğunu anımsatan Oluç, İnönü Üniversitesinin, formasyon öğrencilerinden 18 Mart'ta başlayacak bahar döneminin ücretini istediğini iddia etti. Üniversitenin tutumunu eleştiren Oluç, bu karardan vazgeçilmesini istedi.

Hakkı Saruhan Oluç, Bingöl'ün afet bölgesi ilan edilmesi ve depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"KIZILAYI TAM BİR ENKAZ YAPTINIZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da hayatını kaybeden İsmet Demirdöğen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulunda kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü anımsatan Altay, kanun teklifine olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Hükümetin 20 yıllık iktidarı döneminde 12'nci kez yapılandırmaya gittiğini anlatan Altay, "20 yıllık iktidarında 12 defa yapılandırmaya gerek duymak, milleti ekonomik olarak felç ettiğinin açık bir itirafıdır." dedi.

"88 MİLYAR NEREDE?"

Kanun teklifine deprem vergileri konulduğunu anımsatan Altay, devletin 1999 yılında yaşanan depremden bu yana 88 milyar lira deprem vergisi altında para topladığını söyledi. Bu paraların deprem için harcanmadığını savunan Altay, şöyle devam etti:

"Deprem için harcamadınız; 'Kızılayı güçlendirin' desek, tam bir enkaz yaptınız. Kendisi bir afet oldu. Nerede bu 88 milyar lira? Deprem için topluyorsun, kendi beceriksizliğinden dolayı Hazinenin diğer giderlerine parayı aktarıyorsun. Şimdi yeniden bir deprem vergisi için kanun çıkarıyoruz. Ortada toplanan 88 milyar var ama depremin üzerinden otuz iki gün geçmiş, çadır feryadı var halen. Halen Maraş'ta 'Çadır, çadır, çadır' diye insanlar feryat ediyor. Bu nasıl bir kafa, nasıl bir mantık?"

SEÇİM KARARI VE MECLİSİN ÇALIŞMA TAKVİMİ

AK Parti Grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart tarihi itibarıyla seçimleri yenileme kararı alacağını belirtti.

Seçimlerin yenilenmesi kararının hayırlı olmasını dileyen Can, Meclisin çalışma takvimine ilişkin şu bilgiyi verdi:

*TBMM'de listelerin kesin olarak verilmesine kadar az bir zamanımız var. Bu zaman zarfında da rasyonel bir şekilde TBMM'yi çalıştırmayı planlıyoruz.

*Önümüzdeki hafta Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmeyi planlıyoruz.

*Ayrıca, uluslararası sözleşmeler var gündemde, onları yasalaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonraki hafta da pazartesiden başlayarak ve cuma, cumartesiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma gündemine alarak yargı paketi önümüzdeki hafta komisyona gelecek.

*Komisyonda kabul edilirse ondan sonraki hafta da Orman Kanunu Teklifi var. Optisyenlik kanun teklifi gelecek; bütün bunları yasalaştırmayı düşünüyoruz.

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