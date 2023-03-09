Haymana Mutabakatı Heyeti: Saadet yönetiminin Kılıçdaroğlu kararını tanımıyoruz

Saadet Partisi içindeki muhalif bir grubun oluşturduğu Haymana Mutabakatı Heyeti adına açıklama yapan Yaşar, 6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yaşananların ve atılan sloganların şuurlu Milli Görüşçülere yönelik hakaret olduğunu belirtti.

Görüntü ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanmasının yarım asırlık Milli Görüş davasının inkarı olduğunu ifade eden Yaşar, "Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin altılı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bugüne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi yönetiminin, milletin inanç, değer, kültür ve tarihiyle kavga eden ve büyük tahribatlar yapan partilerin karargahına dönüştüğünü belirten Yaşar, "Milli Görüş hareketinin şerefli mensupları tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Anadolu'nun her karışından iman olup fışkıracaktır. Oynanan oyunları bozacaktır. Ahlak ve maneviyatı, adaleti, birliği ve ümmet şuurunu ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haymana Mutabakatı Heyeti'nin Milli Görüş'ün çürümeyen kökü, bozulmayan dalları olduğunu kaydeden Yaşar, şöyle devam etti:

"Haymana Mutabakatı Heyeti olarak Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bundan böyle Saadet Partisi yönetiminin hiçbir sözü ve kararı bizim için muteber ve geçerli değildir."

Heyetin seçim tarihinin açıklanmasının ardından toplanacağını bildiren Yaşar, "Partimizin mevcut gidişatından rahatsız olan camiamızın önemli şahsiyetlerini toplantıya davet ederek seçimlerde izleyeceği yolu geniş katılımlı bir istişareyle belirleyecektir. Alacağımız kararların ve yapılacak seçimlerin milletimize, İslam alemine, hareketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.

- Altılı masaya itiraz

Haymana Mutabakatı Heyeti, Saadet Partisinin altılı masaya dahil olmasına tepki gösteren, aralarında partinin eski yöneticilerinin de bulunduğu bir grup tarafından geçen yıl oluşturuldu. Saadet Partisi yönetiminin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığı eleştirisini getiren grup, ilk toplantısını Ankara'nın Haymana ilçesinde yaptığı için "Haymana Mutabakatı Heyeti" adıyla anılıyor.