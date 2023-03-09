İbrahim Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarını gidermeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO süreciyle ilgili "Güvenlik kaygılarının giderilmesiyle ilgili adım atılmalı" şeklinde konuştu.

Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinin birlikte mi ayrı ayrı mı işleyeceği konusundaki hız, kapsam ve genel çerçevenin bu ülkelerin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.