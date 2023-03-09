Isparta'da çalınan traktör 3 ayrı ilde satıldı, Şanlıurfa'da bulundu
Isparta'da çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu. Traktörü çalan iki şahıs cezaevine gönderilirken, traktörü 3 ayrı ilde satın alan 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Olay, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Örenköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; şehir dışında yaşayan M.S. 3 Mart tarihinde evine gelerek
traktörünün yerinde olmadığını gördü. Şahıs traktörün çalındığını belirterek,
Isparta İl jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. Ekipler tarafından yapılan
araştırmalar sonucunda olayın 11 Şubat tarihinde gerçekleştiği öğrenildi. Jandarma
Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından
yapılan araştırmalar sonucunda traktörün Y.Ş. ve R.B. isimli şahıslar tarafından
çalındığı tespit edildi. Çalınan traktörün Afyonkarahisar'da İ.K. isimli şahsa
satıldığı, satın alan şahsın Konya'da N.M.G. isimli şahsa sattığı daha sonra
N.M.G. isimli şahsın Şanlıurfa'da H.D. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Konya
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile yapılan koordineli
çalışmalar sonucunda traktörü nakleden kamyon tespit edilerek Şanlıurfa İl jandarma
Komutanlığı ve JASAT tarafından Şanlıurfa girişinde durduruldu. Bulunan traktör
sahibine teslim edildi.
Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar Y.Ş. ve R.B. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar, Konya ve Şanlıurfa'da satın alan İ.K., N.M.G. ve H.D. isimli 3 şahıs hakkında "Suç Eşyasını Alma ve Kabul Etme" suçundan adli işlem yapıldı.