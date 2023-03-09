TCG Bayraktar gemisinde, 10 bininci hasta tedavi edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gemisinde, 10 bininci hastanın tedavi edildiğini duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2023 23:24, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 23:26
MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz" denildi.