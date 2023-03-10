Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilere kredi desteği

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6920

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 21/2/2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

9/3/2023 TARİHLİ VE 6920 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 21/2/2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde" ibaresi "afet bölgesi ilan edilen yerlerde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bekleme süresi" ibaresi "Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "bekleme süresi" ibaresi "Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmaz. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenir ancak faizsiz erteleme yalnızca 3 üncü maddede belirtilen Yönetmelikte yer alan Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre içerisindeki taksitler ile 6/2/2023 tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde vadesi dolacak taksitler için uygulanır; diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilir."

MADDE 5- Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.