İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı

İspanyol polisinin saldırı anı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda temsilcimiz iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın devre arasında yaşananlar sosyal medyada tepki gördü. İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Buna tepki gösteren taraftarlara polisin coplarla saldırdığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, saldırı nedeniyle kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alanların olduğu görüldü.

İşte saldırı anı: