Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı

İstanbul'da deprem beklentisi nedeniyle taşınma telaşı yaşanıyor. Eski binalarını terk edenler, daha yeni ve depreme dayanıklı evlere yerleşmeye başladı. Özellikle kıyı kesimler ve 1999 depremi öncesinde inşa edilen binalarda oturanlar şehrin kuzeyine göç ediyor.

Kayaşehir, Başakşehir, Bahçeşehir, Çatalca, Polonezköy ve Ataşehir en fazla talep gören bölgeler. Taleple bağlantılı olarak bu bölgelerdeki kira ve satılık konut fiyatları da artıyor. Ancak artış yalnızca konut fiyatlarında değil.

Taşınma telaşı nedeniyle nakliye firmaları da fiyatlarını artırmış durumda. Normal şartlarda 20 kilometrelik mesafe için ortalama 3 bin lira nakliye ücreti alan bir taşıma firması, gelen talepteki artış nedeniyle fiyatlarını 7.500 liraya kadar çıkarmış durumda.

KAAN ZENGİNLİ