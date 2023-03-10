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Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçimlerin yenilenme kararını imzalayacak. Karar yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak. İttifak protokollerinin 5 gün içinde YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Aday olacak kamu görevlilerine istifa etmeleri için 7 günlük süre tanınacak. Seçim ilk turda sonuçlanmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2023 08:28, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 08:30
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Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını alacak. Karar, bugün veya yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Seçimlerin yenilenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yarın toplanarak 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan edecek. İkinci tura kalması halinde ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacağını kararlaştıracak. YSK, aynı gün milletvekilliğine aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa sürecini de başlatacak bir karar daha alacak. Kamu görevlilerine istifa etmeleri için 7 günlük süre tanınacak.

Yücel Kayaoğlu

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