Devlet millet el ele, gazeteciler deprem bölgesinde

Bu program çerçevesinde depremde zarar gören iller ziyaret edilecek. "6 Şubat Asrın Felaketi Deprem bölgesi ulusal ve yerel basın buluşması" programı ile Bölge halkının sorunları ele alınarak yapılması gerekenler gündeme taşınacak. Öte yandan devletimizin yapmış olduğu hizmetler yerinde görülecek. Ziyaret yarın Kahraman Maraş'tan başlayacak. Kahraman Maraş ziyaretine AK Parti Milletvekili Mahir Ünal Katılacak. "Deprem Bölgesi Yerel Medya ve Sorunları" programı ile depremde binası zarar gören Aksu tv ziyaret edilecek. Ziyaretin Adıyaman ayağında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'da eşlik edecek. Adıyaman'da binası zarar gören Mercan tv'de ziyaret edilecek.

UYDU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi " Depremde asrın felaketini yaşadık. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu depremde devletimiz yaraları sarıyor. Kimseyi açta açıkta bırakmadı. Konutlar inşaa edilmeye başlandı. Medyaya da destek verdiler. Ulaştırma Bakanlığımız deprem bölgesinde yayın yapan televizyon kanallarının uydu ücretlerini almıyor. Türksat yönetimine teşekkür ederiz.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DESTEK VERECEK

Öte yandan İletişim Başkanlığımız bölge kanallarına teknik ekipman desteği çalışmaları yapıyor. Bu ziyaret çerçevesinde bizlere destek veren İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a teşekkür ederiz " dedi. Gazeteciler bu kapsamda Kahraman Maraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya illerini ziyaret edecek. Burada bulunan binası zarar gören yerel medya kuruluşlarını ziyaret edecek. Ziyaret 11 Mart Cumartesi Kahraman Maraş ile başlayacak.