Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5.396,68 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 2,84 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,14 artışla 5.446,22 puandan kapandı.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.