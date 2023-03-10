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Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı

Ankara'da ailelerden komisyon ve kira bedeli alan şüphelilerin daha sonra evi başkasına kiraladıkları belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 10:41, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 11:36
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'da ev kiralamak isteyen 2 aileyi dolandırdıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yaşayan 2 aile, deprem felaketinin ardından Ankara'ya taşınmak istedi. Sosyal medyada gördükleri ev ilanı üzerinden irtibat kurdukları 3 şüpheliye komisyon ve kira bedeli ödeyen aileler, taşınmak istedikleri evin başkalarına kiralandığını öğrenince şikayetçi oldu.

İddialar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri depremzede aileleri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin Koray K, Berk K. ve Ali İhsan K. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen 3 şüphelinin aynı yöntemle 4 olayda mağdurları 55 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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