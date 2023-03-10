Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor

Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.