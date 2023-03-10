İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde istinat duvarına çarparak ters dönen araçtaki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 12:13, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 12:14
Selçuk'tan Torbalı istikametine giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 NAG 17 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki Yiğit Yılmaz (35) ve İbrahim Tuğcu'nun (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeynep D. (35) Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.