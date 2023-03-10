Bakan Bozdağ'dan deprem bölgesindeki adli tıp personeline teşekkür

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgelerindeki adli tıp uzmanlarının, teknikerlerin ve diğer çalışanların çok önemli görevler yürüttüğünü belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki incelemeleri kapsamında, Adli Tıp Kurumu Hatay Grup Başkanlığına ziyarette bulundu.

Çeşitli illerden gönüllü gelerek çalışmalar yürüten adli tıp uzmanı, biyolog, otopsi teknikeri ve diğer personelle görüşen Bozdağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozdağ, gönüllülük esasıyla bölgede bulunan personele teşekkür edip "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Adli tıp uzmanlarımız, teknikerlerimiz, diğer çalışanlarımız bu süreçte çok önemli görevler ifa etti. Bir yandan muayeneler, bir yandan kimliklendirmeler, delillendirmeler konusunda gerçekten önemli görevler ifa ettiniz. Hepinize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem deprem yaşayıp burada çalışmayı sürdüren hem de gönüllü olarak buralarda görev yapan her arkadaşıma teşekkür ediyorum."