Osmaniye'de konut satışı ve kiralarda fahiş fiyat soruşturmasında 8 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı salıverildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 14:32, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 16:20
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca depremler sonrası konut satışı ve kira bedellerindeki fahiş artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Aralarında emlakçıların da bulunduğu şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 8 zanlı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.